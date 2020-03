Coronavirus, mappa contagio: i nuovi dati regione per regione

Sono complessivamente 73.880 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.815. Sabato l'incremento era stato di 3.651. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 97.689. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile.

I dati regione per regione. I casi attualmente positivi sono 25392 in Lombardia (1.328 in terapia intensiva, 9255 i guariti), 10535 in Emilia-Romagna (333 in terapia intensiva, 1141 i guariti), 7251 in Veneto (355 in terapia intensiva, 715 i guariti), 7268 in Piemonte (443 in terapia intensiva, 254 i guariti), 3160 nelle Marche (168 in terapia intensiva, 12 i guariti), 3786 in Toscana (275 in terapia intensiva, 121 i guariti), 2279 in Liguria (166 in terapia intensiva, 420 i guariti), 2362 nel Lazio (133 in terapia intensiva, 208 i guariti), 1556 in Campania (135 in terapia intensiva, 86 i guariti), 1141 in Friuli Venezia Giulia (60 in terapia intensiva, 241 i guariti), 1330 in Sicilia (71 in terapia intensiva, 65 i guariti), 1293 nella provincia di Trento (75 in terapia intensiva, 172 i guariti), 1034 nella provincia di Bolzano (56 in terapia intensiva, 116 i guariti), 1432 in Puglia (99 in terapia intensiva, 31 i guariti), 1169 in Abruzzo (68 in terapia intensiva, 36 i guariti), 897 in Umbria (46 in terapia intensiva, 95 i guariti), 100 in Molise (9 in terapia intensiva, 18 i guariti), 582 in Sardegna (23 in terapia intensiva, 29 i guariti), 539 in Valle d'Aosta (26 in terapia intensiva, 2 i guariti), 577 in Calabria (19 in terapia intensiva, 12 i guariti) e 197 in Basilicata (18 in terapia intensiva, 1 i guariti).

Ultimo aggiornamento: 18:48

