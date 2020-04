Coronavirus, 103 medici morti in Italia. Anelli: «Noi, lasciati soli a combattere a mani nude»

Raggiungono quota 103 i medici deceduti per l'epidemia di Covid-19. A segnalarlo è l'a Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri). Gli ultimi nel triste elenco sono Antonio De Pisapia, medico di medicina generale e odontoiatra di Salerno; Massimo Bosio, medico di medicina generale di Brescia, e Francesco Cortesi, specialista in chirurgia generale e oncologia di Roma. A questi si aggiungono altri 4 camici bianchi. Sono i medici di famiglia Marzio Zennaro, Tahsin Khrisat, Mario Rossi e Samar Sinjab. Nel totale sono inclusi medici in attività, pensionati, pensionati richiamati al lavoro o che prestavano assistenza.

«Cento colleghi morti. È una ferita sulla pelle di tutti i medici. Mai avremmo pensato di arrivare a tanto. Questi numeri devono far riflettere chi doveva tutelarci». Non nasconde la sua amarezza all'Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. «La sicurezza sul lavoro è un diritto dei cittadini, ma anche dei medici. È opportuno riflettere su quanto questo virus ci abbia colti impreparati e sul fatto che garantire la sicurezza sul lavoro è un dovere dello Stato», aggiunge Anelli, sottolineando «che i medici di famiglia hanno pagato il tributo più pesante». «Sono stati lasciati soli a combattere a mani nude contro il virus - denuncia il presidente della Fnomceo - Se i medici si sono ammalati, questo è accaduto perché sono stati contagiati visitando i loro pazienti». In Italia «c'è una paura diffusa, ma non posso tacere l'esigenza di tutelare un diritto, quello alla sicurezza sul lavoro. I medici garantiscono la salute e le cure agli italiani, ma hanno a loro volta il diritto di agire in sicurezza. Chi non li ha messi in condizione di farlo deve riflettere - sottolinea Anelli - e riflettere molto. Perché quello che abbiamo sotto gli occhi, oggi che piangiamo 100 colleghi morti, non si ripeta mai più».

A Mira (Venezia) è morta una dottoressa medico di medicina generale di 62 anni, mamma a sua volta di un medico.

Nelle Rsa a Milano un focolaio di Covid e solo la metà del personale per gestirlo. «Di due strutture abbiamo in una il -50% del personale infermieristico, il -90% dei medici e il -50% degli assistenti Asa - spiega all'ANSA Antonino Manzo, direttore dell'Istituto Geriatrico Milanese, una nota struttura con quasi 300 pazienti che opera dal 1998 -. Ci sono rimasti due medici in una struttura e uno solo nell'altra, che lavorano in condizioni durissime dalla mattina alla sera senza pause. Può darsi che ci mandino un medico da fuori». Mentre il personale sanitario si dedica alla complessa vestizione, dopo aver provato la temperatura, arriva l'ultimo rapporto: «Stiamo finendo gli occhiali protettivi, ne stiamo fabbricando noi con elastici e fogli di plastica trasparenti in attesa dei rifornimenti».

