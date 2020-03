Coronavirus Italia, l'Oms: «Possibile picco entro la fine della settimana, poi la curva contagi cadrà»

Secondo Ranieri Guerra, direttore vicario Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il picco dei contagi da coronavirus potrebbe avvenire in settimana. «Il rallentamento della velocità di crescita è un fattore estremamente positivo, in alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva stessa, quindi il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere».. Lo ha chiarito ai microfoni di Radio Capital, spiegando che «la prossima settimana sarà decisiva». Nel corso dell'intervista, Guerra ha poi voluto chiarire che «non c'è coesione, in nessun ambito europeo. Abbiamo visto un rischio di disintegrazione. È incredibile che ancora gli Stati membri non riescano a trovare una risposta comune: all'inizio l' Italia non soltanto è stata lasciata sola ma è stata anche isolata. Questa è una vergogna».

LEGGI ANCHE Coronavirus, che estate sarà? L'epidemiologo: «Avanti così fino a maggio. Addio solite vacanze»

«Siamo tutti quanti ovviamente preoccupati, ma altrettanto soddisfatti di quello che l'Italia ha messo in campo. Credo che i provvedimenti presi siano profondamente giusti, forse con qualche ritardo all'inizio, ma è comprensibile; la macchina burocratica ci mette un po' di tempo a digerire i dati di un'epidemia come questa», ha proseguito Guerra ai microfoni di 'Circo Massimo'. «È la velocità di trasmissione, di espansione che sta rallentando. Diciamo che la curva si sta appiattendo per quanto riguarda i nuovi contagi. Questo è un elemento positivo ma ovviamente non sta a a significare che la battaglia sia vinta», anche perché, sottolinea Guerra, «la mortalità segue un andamento leggermente ritardato nel tempo rispetto ai nuovi contagi».



Ultimo aggiornamento: 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA