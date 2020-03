Coronavirus, in Italia 35.713 casi. I positivi sono 28.710: 2.978 morti, 4.025 guariti, oltre mille più di ieri

Coronavirus, in Italia non cessa l'allarme. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, i casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 35.713: i positivi attualmente sono 28.710, ossia 2.648 in più di ieri. I decessi sono 2.978, i guariti 4.025. Positivo quest'ultimo dato, visto che i guariti sono 1.084 più di ieri.

Coronavirus, primo morto a Cuba: è un turista italiano di 61 anni

Coronavirus, la Spagna chiude gli hotel: «Turisti, tornate a casa»

Coronavirus, a Milano in tanti sfidano il divieto di jogging: "folla" ai Navigli

Sono 2.257 i malati in terapia intensiva, 197 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.090 su 28.710: il 42,1% del totale.

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA