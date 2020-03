Coronavirus, Ivana, ostetrica con due figli, muore a 58 anni. Nei giorni scorsi aveva perso la mamma

Ultimo aggiornamento: 23:51

Una, di Alzano Lombardo, è morta nel pomeriggio, stroncata dal. Lavorava all'ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano da anni in Ostetricia. Lascia il marito e due figli., anche lei uccisa dal. «Hai fatto nascere un'infinità di bimbi (compreso il mio Nicolò) e sei stata il punto di riferimento per tante mamme in momenti fondamentali e difficili per una donna. Ci mancherai Ivana!», ha commentato il sindaco Camillo Bertocchi, ricordando che sono 50 i morti in tre settimane nella cittadina bergamasca in quella che ha definito «una drammatica ecatombe».