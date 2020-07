Coronavirus, zero nuovi casi a Latina

Zero nuovi casi in provincia di Latina : non accadeva dal 3 luglio scorso. Negli ultimi 15 giorni infatti la provincia pontina ha fatto registrare 27 nuovi casi di contagio al coronavirus : la peggiore striscia dall'aprile scorso. La Asl di Latina nel bollettino quotidiano - il numero 133 dall'inizio dell'emergenza covid 19 - ha comunicato che i casi totali di contagio restano fermi a quota 588, mentre attualmente sono 35 i pazienti positivi: di questi venti sono ricoverati (tra il Goretti e altri nosocomi regioali) ma nessuno è in terapia intensiva, mentre gli altri 15 vengono curati a casa e hanno l'obbligo di non lasciare la propria abitazione. Ultimo aggiornamento: 17:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA