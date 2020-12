Coronavirus nel Lazio, il bollettino di mercoledì 30 dicembre: 66 morti e 1.333 nuovi positivi

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di mercoledì 30 dicembre della Regione, come comunicato sulla pagina Facebook dedicata 'Salute Lazio'. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.333, con 66 morti e 1.489 dimessi e guariti. I casi a Roma sono 565, ai quali bisogna aggiungere ulteriori 286 casi nella provincia della Capitale (totale 851). 105 i casi a Latina, 209 a Frosinone, 78 a Viterbo e 90 a Rieti.

«Aumentano i casi, i tamponi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoverati e le terapie intensive - le parole dell'assessore Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi torna al 9%. I casi a Roma città salgono a quota 500». Nel Lazio, si legge nel bollettino quotidiano, sono 74.463 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.808 ricoverati, 303 in terapia intensiva e 71.352 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 83.125, i decessi 3.696 e il totale dei casi esaminati è pari a 161.284.

ROMA CITTÀ Nella Asl Roma 1 sono 252 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sedici casi sono ricoveri. Si registrano quindici decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 203 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventiquattro sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 110 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi con patologie.

ROMA PROVINCIA Nella Asl Roma 4 sono 45 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 179 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattordici decessi con patologie.

ALTRE PROVINCE Nelle province si registrano 482 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 105 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 82, 90 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 209 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 91 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 78 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 74, 90 e 99 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 90 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto”

Ultimo aggiornamento: 17:44

