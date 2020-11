Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 15 novembre: 2.612 nuovi casi positivi e 21 decessi

Coronavirus nel Lazio, 2.612 nuovi casi positivi e 21 decessi. In attesa del dato dei tamponi (che dovrebbe uscire a breve), i casi totali registrati da inizio emergenza in regione sono 84274 di cui 1.646 deceduti, 15.319 guariti e 67.309 attualmente positivi. Di questi ultimi 3.159 sono ricoverati con sintomi e 274 occupano letti di terapia intensiva. Sono invece 63.876 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

Ultimo aggiornamento: 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA