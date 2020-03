Coronavirus Lazio, boom di positivi: 185, 5 morti e 9 guariti. Il caso delle suore contagiate

Boom di casi di Coronavirus, oggi, nel Lazio e in provincia di Roma. Sono arrivati a 1.008 i casi positivi al Covid-19. Di questi, 328 sono in isolamento domiciliare, 537 sono ricoverati non in terapia intensiva, 47 in terapia intensiva, 43 sono deceduti e 53 guariti.

A fare il punto è l'assessorato regionale alla Sanità sui suoi profili social. «Una crescita importante legata anche ai casi delle 59 religiose risultate positive che fanno balzare a 185 i casi di positività e a oltre mille i casi totali», ha detto l’assessore regionale alla Salute D’Amato, spiegando che «in assenza di questa peculiarità il trend sarebbe stato di un incremento del 13% in linea con quello degli ultimi giorni». Cinque i morti nelle ultime 24 ore. Sono rilevanti anche i dati dell’aumento dei guariti: 9 nelle ultime 24 ore e degli usciti dalla sorveglianza che sono 3.064.

Le mascherine e il caso Fondi. Da questa mattina sono in consegna 12 mila mascherine alla Asl di Latina ed è stato dato mandato al Direttore Generale della Asl, come priorità, di seguire la situazione del comune di Fondi dove è stato avviato il monitoraggio tramite la rilevazione della temperatura alle persone in ingresso e in uscita dal MOF. Screening per immagini tramite tac polmonare in raccordo con il Policlinico Universitario Campus Biomedico e predisposto un camper per eseguire tamponi a domicilio. Richiesta la massima collaborazione dalla Asl ai Medici di medicina generale.

Il caso delle suore contagiate. Sono stati inoltre isolati due istituti di suore con un totale di 59 casi positivi. Il primo Istituto è quello delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore e una di queste è ricoverata. Isolato anche l'istituto della congregazione delle suore Angeliche di San Paolo sulla via Casilina a Roma dove sono 19 i casi di positività registrati su 21 totali.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale, ha già registrato oltre 10 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 1.000 medici di famiglia collegati.

Il dettaglio della situazione nelle Asl e A.O:



Asl Roma 1 – 7 nuove persone positive. 368 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando un padiglione dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti. Uno sforzo molto importante degli operatori;

Asl Roma 2 – 25 nuove persone positive (di cui 19 suore). 6 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolato l’Istituto della Congregazione delle suore Angeliche di San Paolo di via Casilina. 19 sono positive. Disponibili da oggi ulteriori 4 posti all’Ospedale Pertini;

Asl Roma 3 – 7 nuove persone positive. 2 Decessi: uomo di 65 anni e uomo di 83 anni, entrambi con pregresse patologie. 245 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi alle ore 19 disponibili ulteriori 2 posti di terapia intensiva;

Asl Roma 4 – 21 nuove persone positive. 472 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 5 – 17 nuove persone positive. 673 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 28 marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva;

Asl Roma 6 – 56 nuove persone positive (di cui 40 suore). 97 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolato l’Istituto Figlie di San Camillo di via Anagnina, Grottaferrata. 40 suore positive, una ricoverata. Da domani ulteriori 20 posti letto di pneumologia per COVID-19 presso l’Ospedale dei Castelli;

Asl di Latina – 15 nuove persone positive. 750 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 22 marzo all’Ospedale di Gaeta disponibili ulteriori 3 posti di terapia intensiva. Da lunedì disponibili ulteriori 12 posti letto;

Asl di Frosinone – 23 nuove persone positive. 63 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 5 posti di terapia intensiva per COVID-19. Liberato 1 piano da 22 posti letto da dedicare a malattie infettive;

Asl di Viterbo - 10 nuove persone positive. 367 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro domani ulteriori 8 posti di malattie infettive e ulteriori 3 posti di terapia intensiva;

Asl di Rieti – 4 nuove persone positive. 23 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati 2 posti di terapia intensiva;

Policlinico Umberto I - Si lavora per ulteriori 48 posti di malattie infettive nel secondo padiglione che saranno attivati entro il 24 marzo;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Entro domani disponibili 4 posti di terapia intensiva e ulteriori 20 posti di pneumologia. 20 posti letto di medicina interna a disposizione della rete entro il 29 marzo;

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Deceduta donna di 92 anni con gravi patologie pregresse. Da domani alle ore 19 disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva COVID-19;

Policlinico Gemelli - Deceduta donna 77 anni con gravi patologie pregresse al Covid Hospital 2 Columbus. Apertura di ulteriori 43 posti letto di malattie infettive il 24 marzo e entro il 30 marzo ulteriori 38 posti letto di terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata - Deceduta donna di 93 anni con gravi patologie pregresse. Continua lo svuotamento della torre 8 e i trasferimenti dei pazienti del reparto di medicina generale per rendere operativo il COVID HOSPITAL 4 Tor Vergata. I primi 40 posti saranno operativi dal 24 marzo. Si sta valutando il completamento dei lavori della torre 8 al terzo e quarto piano;

Azienda Ospedaliera San Camillo - A disposizione letti di terapia intensiva per accogliere i trasferimenti dei pazienti della rete sanitaria regionale no COVID;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - tutti i bambini positivi sono in buone e stabili condizioni. Disponibili 6 posti di terapia intensiva COVID, 7 posti di terapia intensiva no COVID e 15 posti letto di malattie infettive

Università Campus Bio-Medico – Disponibile 1 posto di terapia intensiva in più. A lavoro sullo screening per immagini delle tac polmonari dal Comune di Fondi;

COVID 3 Casal Palocco - attivi 12 posti di terapia intensiva e 50 di degenza ordinaria.

INMI Spallanzani - Disponibili da oggi ulteriori 6 posti di terapia intensiva.

Sono 211 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma: 10 in più rispetto a ieri. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 51. Da oggi sono attivi i due Spoke a bassa intensità assistenziale ( uno nella zona nord ed un altro nella zona sud di Roma) dove vengono accolti pazienti ancora non negativizzati ma asintomatici o poco sintomatici. Infine, come da cronoprogramma, sono attive da oggi altre sei postazioni di terapia intensiva allo Spallanzani e cinque a Casal Palocco.



Ultimo aggiornamento: 18:24

