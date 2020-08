Coronavirus, nel Lazio 38 contagi: 22 sono di importazione. Rieti, positiva bimba in centro estivo

Sono trentotto i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio. Zero i decessi. «Di questi ventidue sono casi di importazione: otto i casi di rientro dalla Romania, un caso da India, un caso da Croazia, un caso da Ucraina, uno da Thailandia, uno da Ibiza e uno da Russia - ha spiegato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - Per quanto riguarda il cluster della comitiva dei ragazzi dai 17 ai 19 anni di rientro da Malta sono 8 i casi positivi su 10, tutti i contatti stretti sono stati individuati e isolati».

Coronavirus, in Toscana nuovo balzo di positivi: +61 rispetto a ieri

Coronavirus: due nuovi positivi, un altro bambino che frequentava il centro estivo e un uomo di Rieti



Nella Asl Roma 1 sono sei i casi nelle ultime 24 ore e tra questi due sorelle di 50 e 57 anni ora ricoverate al Policlinico Umberto I, e due icasi che hanno un link con rientri( uno dall'Ucraina e uno dalla Russia).

Nella Asl Roma 2 sono quindici i casi nelle ultime 24 ore e tra questi sette sono di rientro dalla Romania, due casi hanno un link con un cluster familiare già noto e isolato, uno è di rientro dalla Croazia, due sono stati individuati al drive-in e altri due su segnalazione dei medici di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono dieci i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di una donna di rientro dalla Thailandia e di uomo di 35 anni di rientro da una vacanza ad Ibiza per il quale è in corso l'indagine epidemiologica. Sono 8 su 10 i ragazzi positivi della comitiva tra i 17 e i 19 anni di rientro da una vacanza a Malta:è in corso l'indagine epidemiologica e sono stati individuati e isolati tutti i contatti.

Nella Asl Roma 6 un caso nelle ultime 24h riguarda un uomo di 20 anni di Rocca di Papa per il quale è in corso l'indagine epidemiologica. Infine per quanto riguarda le province si registrano sei casi e zero decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono quattro i casi e tra questi uno riguarda un uomo di rientro dalla Romania, un caso ha un link familiare con i casi a Formia di rientro da Milano. Un caso è un uomo di nazionalità indiana con link a casi già noti e isolati. Un caso di un uomo di rientro da Milano con tappe a Zurigo e Napoli, in corso l'indagine epidemiologica. Nella Asl di Viterbo si registrano tre casi e sono i contatti di un caso positivo già noto e ricoverato.