Coronavirus: a casa non c'è internet, Giulio percorre un chilometro per seguire le lezioni online nei campi

Giulio studia in mezzo ai campi, nella sua "aula" sperduta. Un tavolo, una sedia, un tablet, un cellulare e comincia la lezione in campagna, a un chilometro da casa. Il ragazzino di 12 anni deve fare ogni mattina tutta quella strada per seguire le lezione online, a casa la linea internet non c'è. Giulio Giovannini vive a Pomonte, nel comune di Scansano, in Toscana,





Coronavirus, a scuola da settembre: in classe massimo 20 alunni e ingressi scaglionati



Coronavirus, Maturità: professori in chat e studente da solo in aula per evitare “aiutini”



Coronavirus, scuole e asili aperti in Danimarca da oggi: banchi distanziati di 2 metri e ricreazione in gruppi



Compiti via whatsapp o fotografati sul cellullare: le modalità digitali che fanno impazzire i prof



La sua scuola ha da subito adottato la didattica a distanza, ma a casa di Giulio internet non funziona, ci sono problemi alla linea telefonica. Anche il segnale del cellulare è scarsissimo e così il ragazzino per connettersi deve andare in mezzo ai campi.



Dopo alcune settimane in cui Giulio non è riuscito a seguire le lezioni a distanza, finalmente è avvenuta la svolta. Spostandosi a un chilometro da casa, ha trovato un punto favorevole per collegarsi a Internet. Peccato che sia nel bel mezzo di un campo. Si è portato da casa il banco, la sedia, il tablet e così ha potuto ritrovare prof e compagni. frequenta la prima media all’Istituto comprensivo Pietro Aldi di Manciano.La sua scuola ha da subito adottato la didattica a distanza, ma a casa di Giulio internet non funziona, ci sono problemi alla linea telefonica. Anche il segnale del cellulare è scarsissimo e così il ragazzino per connettersi deve andare in mezzo ai campi.Dopo alcune settimane in cui Giulio non è riuscito a seguire le lezioni a distanza, finalmente è avvenuta la svolta. Spostandosi a un chilometro da casa, ha trovato un punto favorevole per collegarsi a Internet. Peccato che sia nel bel mezzo di un campo. Si è portato da casa il banco, la sedia, il tablet e così ha potuto ritrovare prof e compagni.