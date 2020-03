Coronavirus, morto a Savona uomo di 74 anni: è la settima vittima in Liguria

Un uomo di 74 anni positivo al coronavirus è morto a Savano. L'uomo, residente in provincia di Savona, era ricoverato da giorni nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Paolo in condizioni critiche con polipatologie. Il decesso è avvenuto ieri, rende noto la Asl2. È la settima vittima che si registra in Liguria. I pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri del savonese con infezione da Covid-19 sono otto. Nell'Ospedale di Savona ci sono 2 ricoverati. Nell'ospedale di Albenga, presso il reparto Malattie Infettive ci sono 6 ricoverati. Tre pazienti ieri sono stati trasferiti a Genova.

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA