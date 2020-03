Coronavirus, a Livorno positivo un cinquantenne: «È in rianimazione, condizioni critiche»

Coronavirus, emergenza anche a Livorno . Il sindaco Luca Salvetti a seguito della notizia del primo caso di coronavirus in città, fa sapere che si è aperta l'Unità di Crisi. «Adesso con la vicesindaco Monica Mannucci, l'assessore Raspanti, i dirigenti e i funzionari siamo in Comune in attesa di informazioni per avviare le eventuali procedure che la Asl riterrà necessarie e per attuare il piano di emergenza alla luce del nuovo caso», informa il sindaco.

Coronavirus, scuole chiuse anche a Vasto e vicino Potenza. Stop lezioni fino all'8 in Liguria, Lombardia e Marche

Il coronavirus fa saltare la fiera dell'editoria femminile alla Casa Internazionale delle Donne

Livorno, contagiato un cinquantenne. Un livornese di circa 50 anni con un tampone positivo al coronavirus Covid19, in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, si trova ricoverato in isolamento nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Livorno in condizioni critiche. Lo comunica l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. L'uomo, spiega l'Asl, si era presentato autonomamente al pronto soccorso. Tutti gli operatori del reparto che sono entrati in contatto con lui sono stati posti in quarantena preventiva. L'Igiene pubblica sta lavorando per individuare eventuali altri soggetti che nei giorni precedenti devono essere stati in contatto con l'uomo.

Coronavirus non risparmia Amazon: dipendente contagiato a Seattle, dove lavorano in 50.000

Coronavirus, diretta: in Italia 79 morti, paziente in rianimazione a Livorno

Ultimo aggiornamento: 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA