Coronavirus in Lombardia, 4 morti e 257 nuovi positivi con quasi 18mila tamponi

, il bollettino delladi venerdì 11 settembre. I nuovi positivi registrati nella regione nelle ultime 24 ore sono 257, di cui 33 debolmente positivi e 12 a seguito di test sierologici: 4 i decessi, con il totale delle vittime di Covid che arriva a 16.896. Calano le terapie intensive, con i pazienti gravi che sono 27 (-3), così come i ricoverati in altri reparti, che sono 246 (-10). I tamponi effettuati sono stati 17.986, e si contano 114 dimessi e guariti in più.Per quanto riguarda i dati delle province, nessun caso a Sondrio, mentre si contano 78 nuovi positivi a Milano (42 in città), 41 a Brescia, 31 a Monza e Brianza, 23 a Varese, 22 a Mantova, 21 a Pavia, 6 a Como e Lecco, 4 a Cremona e 3 a Lodi.