Coronavirus, in Lombardia 6.804 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 117 decessi

Coronavirus, in Lombardia dati sempre più allarmanti: sono 6804 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore con 32.337 tamponi. Sono 2539 i nuovi guariti e 117 i nuovi decessi comunicati dalla Regione.

Milano resta la provincia più colpita, con 2829 nuovi casi (di cui 999 in città e il resto nell'hinterland). A seguire Varese (+1192), Monza e Brianza (+838), Como (+459), Pavia (+294), Mantova (+230), Bergamo (+185), Lecco (+169), Sondrio (+150), Cremona (+107), Brescia (+99) e Lodi (+50).

In netto aumento anche i ricoverati (+334 in 24 ore per un totale di 4740) e le terapie intensive (+40 in 24 ore per un totale di 475 pazienti gravi). Superati i tre milioni di tamponi da inizio emergenza (3.040.698 il totale), con un totale di 17.752 deceduti e 100.115 guariti.

