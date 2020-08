Coronavirus in Lombardia, 94 nuovi casi positivi e un decesso: 16 i contagiati a Milano città

Ultimo aggiornamento: 18:12

(tre meno di ieri) per coronavirus in, di cui 10 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono 7.028, per un totale complessivo di 1.408.872.. Lo rende noto Regione Lombardia.Aumentano guariti e dimessi (+113). Restano 12 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 149 quelle non in terapia intensiva (-4). Per quanto riguarda le province, 34 casi si sono verificati a Milano (di cui 16 in città), 5 a Bergamo, 19 a Brescia, 3 a Cremona, 10 a Mantova, 2 a Monza Brianza, 6 a Pavia, 2 a Sondrio e 7 a Varese. Nessun caso nella provincia di Como e in quella di Lodi.