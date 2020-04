Coronavirus Lombardia, crescono i nuovi casi (114 in più) ma calano i ricoveri. Le vittime sono 231

Salgono anche se di poco i contagi in Lombardia. I nuovi positivi sono 941, mentre ieri erano 827, e i morti 231 e il giorni precedente erano stati 235. I contagiati finora sono stati 63.094, i decessi 11.608. Bisogna considerare che oggi i tamponi hanno raggiunto quota 10.706, mentre ieri poco più di 7000. Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (1.032 con -42) e soprattutto negli altri reparti (11.356, -687). I dimessi salgono a 39.098.

Fase 1. «I dati sono migliorativi ma siamo ancora nella fase 1», ha spiegato il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala. Rallentano i contagi a Milano, che resta la provincia dove si registra un numero più alto di positivi: 277 nuovi casi (e un totale di 14.952), di cui 102 in città (6.160 in totale). A Brescia i contagiati sono 11.355 (+168), a Bergamo 10.518 (+45) mentre sono stati solo 5 in casi a Sondrio e 4 nel Lecchese.

Il bonus. «Almeno 80 milioni per il personale sanitario della Regione Lombardia, in aggiunta ai fondi messi a disposizione dal governo: la giunta di Attilio Fontana intende riconoscere un bonus economico agli 'eroi in corsià». Per farlo, ci sono due strade. La prima: ottenere il via libera del governo nel decreto Cura Italia. La seconda: Regione Lombardia è pronta ad approvare una norma ad hoc, che però rischierebbe di far lievitare i tempi. «Al governo, senza polemica, chiediamo chiarezza e risposte rapide. Possiamo dare un bonus economico al nostro personale sanitario? Dato che vorremmo farlo velocemente, attendiamo fiduciosi. Siamo certi che, su un tema del genere, non ci saranno divisioni», dice il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

