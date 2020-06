Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 8 giugno: 194 nuovi contagi e 32 decessi nelle ultime 24 ore

Ultimo aggiornamento: 18:16

, il bollettino di oggi lunedì 8 giugno: 194 nuovi contagi e 32 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Questi i dati diffusi oggi dalla regione guidata da Attilio Fontana; il tutto davanti ad un numero di tamponi effettuati - 4488 - che come al solito scende in maniera evidente durante il fine settimana. Si arresta anche la discesa dei malati in terapia intensiva che rimane invariato rispetto a ieri, fermo a 107 unità. I pazienti ricoverati con sintomi, invece, passano da 2801 a 2708 scendendo di 93 unità.Leggi anche >i tamponi effettuati: 4.488, totale complessivo: 826.465attualmente positivi: 19.319 (-101)totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 90.389i nuovi casi positivi: 194 (4,3% rapporto con i tamponi giornalieri)i guariti/dimessi: 263, totale complessivo: 54.768in terapia intensiva: 107 (=)i ricoverati non in terapia intensiva: 2.708 (-93)i decessi: 32, totale complessivo: 16.302Milano 23.437 (+29) di cui 9.957 (+15) a Milano cittàBergamo 13.609 (+51)Brescia 15.070 (+63)Como 3.935 (+13)Cremona 6.502 (+7)Lecco 2.768 (+2)Lodi 3.502 (+2)Mantova 3.390 (+2)Monza e Brianza 5.583 (+10)Pavia 5.418 (+2)Sondrio 1.492 (+4)Varese 3.700 (+7)