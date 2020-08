Coronavirus in Lombardia, 135 nuovi positivi e due morti.

Coronavirus in Lombardia, sono 135 i nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore in Lombardia, su circa 10mila tamponi (9.866). Secondo gli ultimi dati della Regione, i decessi sono stati due, mentre dei 135 casi, 20 sono 'debolmente positivì e 8 a seguito di test sierologico. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,36%. Sono dieci i guariti dal Covid19 e i dimessi dagli ospedali. Bassi numeri dei ricoveri: ci sono due persone in più in terapia intensiva, che portano il totale a 22, e in tutto 195 ricoverati meno gravi, uno in più rispetto a ieri.



I DATI DI OGGI



i tamponi effettuati: 9.866, totale complessivo: 1.596.833

i nuovi casi positivi: 135 (di cui 20 ‘debolmente positivi’ e 8 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 76.258 (+10), di cui 1.286 dimessi e 74.972 guariti

in terapia intensiva: 22 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 195 (+1)

i decessi, totale complessivo: 16.865 (+2)







I CASI PER PROVINCIA



Milano: 54, di cui 30 a Milano città;

Bergamo: 19;

Brescia: 7;

Como: 8;

Cremona: 3;

Lecco: 11;

Lodi: 1;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 13;

Pavia: 1;

Sondrio: 1;