Coronavirus Lombardia, bollettino: calano ricoveri e decessi, 1.721 malati in meno. Migliora Milano

Calano ricoveri e decessi da Covid in Lombardia, dove sono scese di 70 unità rispetto a ieri le persone in terapia intensiva, arrivate a 330 e dove si sono registrate 85 nuove morti, per un totale di 14.924 vittime. I casi positivi sono 81.225, 502 nuovi rispetto a ieri. Sono meno anche i ricoverati non in terapia intensiva: 5.535 in tutto, 167 meno di ieri. Il numero di tamponi effettuati è arrivato a 477.765 e ieri ne sono stati fatti 11.478.

LEGGI ANCHE Covid Italia, bollettino: 3.119 malati in meno, 218.268 contagi totali (+1.083), 30.395 morti (+194), 103.031 guariti (+4.008)

La Lombardia fa ancora una volta registrare quasi il 50% dei nuovi casi totali di coronavirus in Italia rispetto a ieri (502 su 1.083 complessivi nel Paese). I contagiati totali comprendono anche vittime e guariti. In netto calo invece gli attualmente positivi - i malati -, scesi in 24 ore di ben 1.721 unità.

Sono 178 i nuovi contagiati da Covid a Milano rispetto a ieri, di cui poco meno di cento (esattamente) 98 in città: questo porta il numero dei positivi a 21.272 in tutta la città metropolitana di cui 8.965 nel capoluogo. Ben inferiori i dati delle altre 11 province lombarde: 46 i casi rispettivamente a Brescia e Bergamo.



