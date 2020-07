Coronavirus, in Lombardia 53 nuovi positivi e 13 morti: 0 casi in 4 province

Sono 53 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 29 a seguito di test sierologici e 7 "debolmente positivi", a fronte di 3.380 tamponi effettuati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino giornaliero con i dati sull'andamento dell'epidemia. I guariti/dimessi arrivano a 68.793 (+458). Restano invariati i pazienti ricoverati in terapia intensiva (36) mentre scendono di quattro unità quelli ricoverati non in terapia intensiva (229). Da ieri i nuovi decessi registrati sono 13 che portano il totale a 16.713.

Il grosso dei nuovi casi di positività al covid19 in Lombardia si è registrato a Bergamo e Brescia, dove sono rispettivamente 29 in più rispetto a ieri e 17. Zero casi invece a Mantova, dove si sta cercando di spegnere i focolai in salumifici e macelli. Nessun nuovo positivo neanche a Como, Lecco e Pavia. Nel milanese ci sono cinque casi, ma quattro sono a Milano città. Ci sono poi tre casi a Lodi, uno a Cremona, cinque a Monza, uno a Sondrio e un altro a Varese.



