Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi domenica 24 maggio: «285 nuovi contagi e nessun decesso segnalato»

Coronavirus in Lombardia, i dati del bollettino di oggi domenica 24 maggio. La protezione civile ha informato che la Regione guidata da Attilio Fontana ha comunicato che «per quanto riguarda la voce decessi si specifica che i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi». Per il resto il numero dei nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore è di 285; questo però davanti ad un numero di tamponi più basso rispetto a quello del giorno prima: 17.191 sabato, 11.457 oggi.



Buone notizie arrivano dalle terapie intensiva, il cui trend è ancora in discesa: da 199 pazienti ricoverati di ieri, ai 197 di oggi. Diminuisce anche il numero dei malati ricoverati con sintomi in ospedale: da 4026 a 1017(9 unità).

– i tamponi effettuati: 11.457

totale complessivo: 670.241

– attualmente positivi: 25.614 (-16)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 87.110 (+285)

– i nuovi casi positivi: 285 (2,5% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: +301

totale complessivo: 45.656

– in terapia intensiva: -2

totale complessivo: 197

– i ricoverati non in terapia intensiva: -9

totale complessivo: 4.017

– i decessi:

totale complessivo: 15.840* i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi





Ultimo aggiornamento: 18:52

