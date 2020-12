Coronavirus in Lombardia, il bollettino di giovedì 31 dicembre: 85 morti e 3.859 casi. In aumento i malati gravi

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di giovedì 31 dicembre: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nella Regione tornano a salire a quota 3.859, dopo il calo degli scorsi giorni. I tamponi effettuati sono 32.858 (11,74% di positivi). I morti sono 85, i dimessi e guariti 2.147. Gli attualmente positivi sono 54.623 (1.627 in più rispetto a ieri).

I ricoverati con sintomi sono 3.437 (-180), mentre i malati in terapia intensiva sono 489 (+8). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono invece 46 (ieri erano 21), dato peggiore in Italia.

Ultimo aggiornamento: 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA