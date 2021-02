Coronavirus in Lombardia, il bollettino di martedì 16 febbraio 2021: 1696 nuovi casi e 38 morti

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di martedì 16 febbraio 2021: sono 1696 i nuovi casi positivi (160 a Milano città) nelle ultime 24 ore, a fronte di 29.846 test processati. Il tasso di positività si attesta al 5,68%, ma aumentano ricoveri e terapie intensive. In un giorno sono stati comunicati anche 38 nuovi decessi e 1615 guariti.

Coronavirus in Lombardia, la situazione epidemiologica

Il tasso di positività è pari al 5,68%, se si conteggiano sia i tamponi molecolari (20.517) che gli antigenici rapidi (9329). Nella giornata di ieri il valore era pari al 6,6% ed è calato grazie all'aumento dei test processati. Aumentano però ricoveri (+121 in un giorno) e terapie intensive (+7).

Coronavirus in Lombardia, i dati delle province

Sono 400 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 160 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 90 nuovi casi, a Brescia 300, a Como 182, a Cremona 56, a Lecco 62, a Lodi 22, a Mantova 103, a Monza 72, a Pavia 72, a Sondrio 13 e a Varese 286.

Coronavirus in Lombardia, il quadro complessivo

Gli attuali positivi in Lombardia sono 48.673, di cui 44.607 in isolamento, 3693 ricoverati e 373 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 565.719 casi, con 27.854 deceduti e 489.192 guariti.

