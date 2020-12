Coronavirus in Lombardia, il bollettino di martedì 29 dicembre: 49 morti e 843 casi. Ricoveri in calo

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di martedì 29 dicembre: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 843 ma su soli 11.607 tamponi (percentuale di tamponi positivi 7,26%). I morti sono 49, i dimessi e guariti 1.141, e gli attualmente positivi nella regione sono 54.418, 347 in meno di ieri.

I ricoverati con sintomi sono 3.634 (-157), i malati in terapia intensiva 498 (-14), mentre gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 45 (ieri erano stati 13). Per quanto riguarda le singole province i dati più alti sono a Milano (256 casi di cui 206 in città), seguita da Brescia (105). Tutte le altre province sotto i cento casi: 74 a Pavia, 68 a Varese, 59 a Monza-Brianza, 50 a Como, 46 a Mantova, 42 a Sondrio, 38 a Cremona, 34 a Lecco, 29 a Lodi e solo 14 a Bergamo.

