Coronavirus Lombardia, 1.337 nuovi casi e 249 morti: calano anche i ricoveri. Gallera: «Milano preoccupa»

Cresce anche il numero dei dimessi, che sono 28.224 in totale, +184 rispetto a ieri.

«Ora abbiamo la potenzialità di diecimila tamponi», ha detto ancora Gallera ribadendo che i test sierologici «hanno un valore epidemiologico e non diagnostico» con l'invito a «diffidare da coloro che vi propongono test rapidi che siano risolutivi» come hanno proposto alcuni sindaci.

«Non è disorientante, è un messaggio molto chiaro e molto forte che mette la salute dei cittadini al centro di ogni politica» ha aggiunto Gallera parlando dell'ordinanza del presidente Attilio Fontana, rispondendo senza citarlo al sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha appunto definito «disorientante» l'obbligo di coprirsi il volto deciso ieri. «È difficile prendere decisioni - ha detto Gallera - con il presidente Fontana ci abbiamo ragionato tanto, perché ogni decisione ha lati positivi e suscita critiche», ma «in un momento come questo in cui la gente è provata dallo stare in casa» la Regione «ha dato un messaggio forte: non è ancora finita, siamo ancora in una fase importante, molto critica, non facciamo ancora l'errore di sottovalutare come hanno fatto in Cina, che ha avuto un dramma e sta tornando ad avere un numero molto ampio di casi». È sì in corso «una riduzione» dei dati del contagio ma «il rischio che possa ripartire tutto oggettivamente c'è».