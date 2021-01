Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 30 gennaio 2021: 1.832 nuovi positivi e 58 morti in 24 ore

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 30 gennaio 2021. In Lombardia calano i rivoveri, 58 morti e 1832 nuovi positivi (4,6 per cento dei tamponi effettuati) Milano, 30 gen - (Nova) - Secondo il quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Lombardia, a fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi al Coronavirus (4,6 per cento). Calano i ricoveri sia in terapia intensiva dove oggi si trovano 377 persone (2 meno di ieri) sia per quanto riguarda i ricoverati non in terapia intensiva dove oggi si 3.454 pazienti (36 meno di ieri). A fronte di 58 decessi i guariti/dimessi sono 5009.

