Coronavirus in Lombardia, 61 nuovi contagi e tre decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus Lombardia, i dati di domenica 16 agosto. Sono 61 i nuovi casi positivi (33 meno di ieri) per coronavirus in Lombardia, di cui 5 “debolmente positivi” e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono solo 4.882. Tre decessi portano a 16.840 il totale complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia.

Sono 38 in più rispetto a ieri i pazienti Covid guariti o dimessi in Lombardia, 75.163 in totale dall'inizio dell'emergenza, di cui nello specifico 1.329 dimessi e 73.834 guariti. Lo riferiscono i dati di oggi della Regione. Rimangono invece sostanzialmente stabili i ricoverati: quelli in terapia intensiva sono 13, uno in più nelle ultime 24 ore, mentre quelli non in terapia intensiva sono 147, 2 in meno rispetto a ieri. I nuovi tamponi eseguiti sono 4.882, 1.413.754 in totale dall'inizio della pandemia.

Lombardia, i nuovi casi suddivisi per provincia, Milano: 25, di cui 15 a Milano città, Bergamo: 5, Brescia: 9, Como: 1, Cremona: 0, Lecco: 2, Lodi: 0, Mantova: 3, Monza e Brianza: 5, Pavia: 0, Sondrio: 1, Varese: 2. Ancora una volta è Milano la provincia lombarda che fa registrare il maggior numero di contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore: secondo i dati odierni della Regione i nuovi casi nel Milanese sono 25, di cui 15 a Milano città. Seguono Brescia, con 9 contagiati da ieri, e poi Bergamo e la provincia di Monza e Brianza, entrambe con 5 casi. Un nuovo caso, invece, in provincia di Como, 2 a Lecco, 3 a Mantova, uno a Sondrio e 2 a Varese. Zero contagi nelle ultime 24 ore a Cremona, Lodi e Pavia.

