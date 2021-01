Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 16 gennaio 2021: 2.134 i nuovi casi, 78 i decessi

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 16 gennaio 2021. Sono 2.134 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 35.317 tamponi processati nelle ultime 24 ore, di cui è risultato positivo il 6 per cento. Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali lombardi: in terapia intensiva sono 454, 12 in meno di ieri; mentre aumentano nei reparti ordinari 3.664, 63 in più di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 78 (ieri 68), per un totale di 26.172 morti da inizio pandemia. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid Italia, bollettino di sabato 16 gennaio 2021: 16.310 contagi e... IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 1.132 positivi e 23 morti: indice di contagio... IL BOLLETTINO Covid Lazio, bollettino: 1.282 nuovi casi (628 a Roma) e 36 morti....

Nel Milanese si concentra il maggior numero di nuovi contagi di Covid-19 registrati oggi in Lombardia, 729. Di questi, 365 sono nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia con 320 nuovi casi (ieri 326) e Varese con 179 (ieri +270). Incrementi a 3 cifre anche per le province di Mantova (+171), Como (+165), Pavia (+143), Monza e Brianza (+103). Più contenuto l'aumento nelle province di Bergamo (+82), Sondrio (+67), Lecco (+44), Lodi (+42) e Cremona (+38). Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

Ultimo aggiornamento: 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA