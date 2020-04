Coronavirus, Lombardia: aumentano di nuovo i contagi, calano le morti

Coronavirus, salgono a 72.889 i casi in Lombardia, con un aumento di 920 nelle ultime 24 ore. Ieri era stato di 713, il giorno precedente di 1.091. Diminuiscono i decessi rispetto ai giorni precedenti: 56, contro i 163 di sabato e i 166 di venerdì. I ricoverati in terapia intensiva nella regione sono 706, 18 meno di ieri, quando la diminuzione era stata di 32. I ricoverati non in terapia intensiva sono 8.481, 8 meno del giorno precedente, quando la diminuzione era stata di 302.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 10.857, ieri erano 12.642 e l'altro ieri 11.583. Lo rende noto la Regione Lombardia nel quotidiano bollettino di aggiornamento sull'andamento dell'epidemia.

Dopo il calo di ieri tornano inoltre al livello di venerdì i dati relativi al contagio nella città metropolitana di Milano. Il totale dei positivi è 18.371 con 463 nuovi casi di cui 241 a Milano città. Ieri c'erano stati 219 nuovi casi di cui 80 a Milano città. Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 56 morti e 920 nuovi casi.



Ultimo aggiornamento: 17:57

