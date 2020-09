Coronavirus in Lombardia, 271 contagiati e due decessi in un giorno. A Milano 43 nuovi positivi

Ultimo aggiornamento: 18:11

Con 20.781 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi in Lombardia sono 271 e il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,3%, in leggero aumento rispetto all'1.19% di ieri. I decessi sono 2 per un totale di 16.888 morti in regione. Aumentano sia i ricoverati in in terapia intensiva (+1, 27) che negli altri reparti (+6, 248).Aumentano i casi di coronavirus nella provincia di Milano, dove nelle ultime 24 ore si contano 100 nuovi contagi, di cui 43 a Milano città. Ieri nella provincia milanese se ne sono registrati 47. Lo rende noto la Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi positivi sono 9, a Brescia 30, a Como 14, a Cremona 4, a Lecco 5, a Lodi 4, a Mantova 8, a Monza 25, a Pavia 24, a Sondrio 2 e a Varese 29.