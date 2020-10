Coronavirus in Lombardia, contagi ancora in aumento: più 393. A Milano 101 positivi

Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 393 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 64 “debolmente” positivì e 4 a seguito di test sierologico. I decessi sono stati 5.

Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (42, +3 rispetto a ieri). E sale anche la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 81.620 (+392), di cui 1.354 dimessi e 80.266 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 293 (-9). I tamponi effettuati sono 18.860, il totale complessivo sale a 2.172.337. A fronte di tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi per una percentuale pari al 2%. Lo rende noto la Regione Lombardia con i dati sull'emergenza sanitaria.

In provincia di Milano sono 160, di cui 101 in città, i nuovi casi positivi al Covid-19. Lo comunica la Regione Lombardia nel consueto bollettino giornaliero con l'andamento della pandemia. L'area del capoluogo lombardo è seguita da quella di Monza Brianza +48, Varese +35, Brescia +33, Bergamo +25, Pavia +22 e Sondrio +20. Minore l'incremento dei nuovi contagi nelle restanti provincie: Cremona +15, Mantova +7, Como +7, Lodi +5 e Lecco +5.

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA