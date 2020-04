Coronavirus Lombardia, Fontana: «Giornata bellissima, i numeri stanno migliorando»

«È una giornata bellissima, meteorologicamente, ma è bellissima perché i numeri anche oggi stanno migliorando». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana in attesa sulla pista dell'aeroporto militare di Linate dei 70 medici «che saranno destinati - ha detto - agli ospedali di Brescia». I medici sono accompagnati dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e dal capo della protezione civile Angelo Borrelli.

La Protezione Civile Lombardia ha concluso, ha aggiunto Fontana, la consegna delle 3,5 milioni di mascherine gratuite contro il coronavirus, attraverso le Province, le farmacie e le edicole e sono in consegna in queste ore, sempre tramite la Protezione Civile Lombardia colombe e uova pasquali in dono per le nostre equipe negli ospedali e per i volontari.



