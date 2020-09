Coronavirus in Lombardia: 269 nuovi positivi, nessun decesso

Ultimo aggiornamento: 17:31

Coronavirus in Lombardia: oggi non si registra alcun decesso e a fronte di 16.493 tamponi effettuati sono 269 i nuovi positivi con un rapporto percentuale dell’1,6%. Aumentano in maniera importante i guariti e dimessi (+293). A Sondrio, per il secondo giorno consecutivo, non ci sono nuovi casi.Nello specifico tra i 269 (dunque l'1,6% in rapporto ai tamponi fatti) 37 sono 'debolmente positivi" e 15 rintracciati a seguito di test sierologico. Resta invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (27) mentre sale a 251 quello dei ricoverati negli altri reparti (+5) e non si registra nessun decesso.Il numero dei morti resta quindi a 16.896. Per quanto riguarda le province, 102 casi si sono verificati a Milano (di cui 61 in città), 32 a Monza, 24 ciascuno a Brescia e Bergamo, 12 a Como, 11 a Lecco e Mantova, 7 a Pavia, 6 a Cremona 3 a Lodi e nessuno a Sondrio.I casi provincia per provinciaMilano: 102, di cui 61 a Milano città;Bergamo: 24;Brescia: 24;Como: 12;Cremona: 6;Lecco: 11;Lodi: 3;Mantova: 11;Monza e Brianza: 32;Pavia: 7;Sondrio: 0;Varese: 21.