Coronavirus in Lombardia, 55 contagi su quasi 10 mila tamponi. Tre i decessi

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 22 i pazienti Covid attualmente ricoverati in terapia intensiva negli ospedali lombardi, uno in meno rispetto a ieri, 16 luglio. Calano anche i ricoverati non in terapia intensiva: sono 159, cinque in meno nelle ultime 24 ore. Crescono invece i guariti e i dimessi: sono 71.172, 140 in più da ieri, nello specifico 69.136 guariti e 2.036 dimessi. I nuovi tamponi effettuati sono 9.911, 1.186.114 in totale.