Coronavirus, mappa regione per regione: Lombardia e Piemonte insieme hanno più nuovi casi del resto d'Italia

Coronavirus, la mappa del contagio in Italia regione per regione di oggi sabato 18 aprile 2020. I morti calano ovunque e, soprattutto, si attestano sotto quota 500 (482 oggi), ma è il dato dei nuovi casi di positività a preoccupare. Lombardia (1246 nuovi casi) e Piemonte (661) fanno registrare più nuovi contagi del resto d'Italia. All'opposto, Molise a contagio zero, due nuovi positivi in Basilicata e sette in Umbria.

Coronavirus a Napoli, folla ai funerali del sindaco ucciso dal Covid-19 nonostante i divieti

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA