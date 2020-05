Coronavirus, in Lombardia meno di 300 nuovi positivi: il dato più basso dal 3 marzo

In Lombardia il dato dei nuovi positivi è in aumento dello 0,3% rispetto a ieri ed è il più basso dal 3 marzo scorso, quando i contagi giornalieri aumentarono di 266 unità. Poi, l'aumento costante. Sono meno di 300, più precisamente 282 i nuovi positivi al Coronavirus dove il numero di contagiati è arrivato a 81.507. Sono 62 i decessi, per un totale di 14.986. In lieve aumento il numero dei ricoverati in terapia intensiva 348, cioè 18 più di ieri, mentre i malati Covid negli altri reparti sono 5.482, dunque 107 meno di ieri. I tamponi effettuati sono stati invece 7.369, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 485.134.

Coronavirus Italia, bollettino: mai così pochi morti dal 9 marzo: 165. 1.518 malati in meno, 2.155 guariti, 219.070 contagi totali (+802)

A Milano risultano in calo i nuovi contagi da covid19 . Oggi sono 104 in più in tutta la provincia, con 54 nuovi casi in città, per un totale di 21.376. Ieri l'aumento era stato di 178 casi in provincia, di cui +98 a Milano. L'altro ieri rispettivamente +201 di cui 101 in città. Dopo Milano, nella regione l'aumento più importante è quello di Brescia, con 44 nuovi casi, a seguire Pavia (+35). A Bergamo sono 24 in più. Nelle altre città e province gli incrementi sono marginali: a Varese i nuovi casi sono 18, a Sondrio 7, a Monza 9, a Lodi 7, a Mantova 1, a Lecco 4 e a Cremona 6. A Como i contagi sono 16 nelle ultime 24 ore.

I sindaci della costa: «Regione impegni fondi per rendere sicure anche le spiagge libere»

Covid-19 e fase 2: la ripresa dell'Umbria passa per la bicicletta. Ecco tutti i vantaggi per turismo, mobilità e salute pubblica



Ultimo aggiornamento: 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA