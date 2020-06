Coronavirus in Lombardia, 21 morti e 244 nuovi casi positivi. Con 9.336 tamponi (138 in meno rispetto a ieri) si rialza, seppur di poco, il numero di persone risultate positive, almeno dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Scende di due unità il numero di persone in terapia intensiva (ora sono 94), mentre sono 136 in meno le persone ricoverate con sintomi.

