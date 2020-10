Coronavirus in Lombardia, 58 decessi e oltre cinquemila casi positivi in più: record a Monza, resta l'allerta a Milano

Sono 5.035 i nuovi positivi in Lombardia con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8%, in linea con quella di ieri (16.7%). I nuovi decessi sono 58 per un totale di 17.310 morti in regione dall'inizio della pandemia. Continuano ad aumentare i ricoveri sia in terapia intensiva (+29, 271 in totale) che negli altri reparti (+256, 2.715). Tra le zone più colpite, supera per la prima volta i mille casi la provincia di Monza e Brianza con 1.362 nuovi positivi. La città metropolitana di Milano ha 1.940 nuovi casi, di cui 768 a Milano città, 263 a Varese e 215 a Como.

