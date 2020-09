Coronavirus, in Lombardia 243 nuovi casi e nove morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus, in Lombardia nelle ultime 24 ore nove decessi e 243 nuovi casi (con quasi 22mila tamponi). Sono questi i dati diffusi dalla Regione.

Leggi anche > Covid Italia, il bollettino di oggi: 1.638 nuovi casi e boom di morti, 24 in un giorno. Mai così tanti da luglio

Quasi 22mila tamponi effettuati, più guariti e dimessi, ma i nuovi casi di positivi al coronavirus in Lombardia sono 243 (di cui 29 'debolmente positivì e 10 a seguito di test sierologico) - per una percentuale pari all'1,11% - e si registrano nuovi casi in tutte le province. È il bilancio del bollettino quotidiano sull'emergenza Covid diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 89 di cui 36 a Milano città, Bergamo 11, Brescia 37, Como 9, Cremona 2, Lecco 8, Lodi 3, Mantova 5, Monza e Brianza 37, Pavia 14, Sondrio 4 e Varese 12.

Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (36, +4 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 78.695 (+326), di cui 1.455 dimessi e 77.240 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 271 (-13). I tamponi effettuati sono 21.721, il totale complessivo sale a 1.928.410. Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull'emergenza sanitaria.

Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 243 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 29 'debolmente positivì e 10 a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. Nove le vittime: i decessi complessivi salgono a 16.917.

Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA