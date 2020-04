Coronavirus, Lombardia: 199 morti e il 94% dei nuovi malati registrati in tutta Italia

Coronavirus, oggi in Lombardia si registrano 199 morti, il totale sale a 12.050. E' la prima volta dall'inizio dell'emergenza che il Lombardia si registrano meno di 200 morti, ma è comunque un altro dato a preoccupare se si proietta la situazione regionale sul resto d'Italia: l'incremento dei malati di coronavirus rispetto a ieri si concentra quasi esclusivamente in Lombardia: su 809 in più in tutta Italia ben 761 vengono registrati nella regione più colpita dalla pandemia, oltre il 94%. È l'aumento più rilevante in Lombardia dal 12 aprile scorso, quando i nuovi malati erano risultati 1.007 in più.

Nella regione il totale dei casi positivi al coronavirus è di 65.381, con un aumento di 1245, con 11.818 tamponi effettuati. I decessi sono 12.050, con un aumento di 199, mentre ieri c'erano state 243 nuove vittime.

Calano i ricoverati in terapia intensiva (947, -24) e quelli nei reparti normali (10.042, -585). Sono i dati resi noti dal vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, che ha sottolineato che l'accesso agli ospedali cala sempre di più ma il numero dei decessi ci fa dire che siamo ancora in emergenza.

«I dati valutati in più giorni ci fanno dire che il tasso è in decrescita», ha spiegato Sala, aggiungendo che ci sono stati oggi 1629 persone dimesse, per un totale di 42.342. «Dobbiamo convivere per tanto tempo con questo virus ma più riusciamo a comportarci in modo adeguato, più andremo più rapidamente verso la nuova normalità. La fase 2 - ha concluso Sala - partirà tanto prima quanto sapremo osservare le disposizioni».



Ieri, 17 aprile, in Lombardia i ricoveri in terapia intensiva per i pazienti di Covid-19 erano scesi sotto la soglia dei mille casi: sono 971, in calo di 61 unità rispetto a ieri. I casi complessivi nella regione sono 64.135, in aumento di 1.041 in confronto al giorno prima. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 243, che portano il totale a 11.851. In calo i ricoverati non in terapia intensiva: -729 a 10.627. I dimessi salgono di 1.615 unità a 40.713. «I numeri anche oggi sono un pò migliori e la cosa ci rasserena molto», ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. In Lombardia, la provincia con più casi è quella di Milano con 15.227 (+325 da ieri), seguono Brescia con 11.567 (+212) e Bergamo con 10.590 (+72)

