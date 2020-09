Coronavirus in Lombardia, 198 nuovi positivi e tre decessi: salgono i ricoverati

Con 12.117 tamponi effettuati, in Lombardia i nuovi casi positivi sono 198 con il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati pari all'1,63%, pressochè identico a ieri (1,65%). Ci sono tre nuovi morti, per un totale di 16.880 decessi dall'inizio della pandemia in regione.

Aumentano sia i ricoverati in terapia intensiva (+2, 25 in totale) che quelli negli altri reparti (+3, 248). Tra le province quella di Milano è sempre la più colpita con 86 nuovi casi, di cui 51 a Milano città, seguita da Brescia (28) e Monza e Brianza (21).

Ultimo aggiornamento: 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA