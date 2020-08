Coronavirus, in Lombardia nessun morto e 69 nuovi positivi. Nessun caso a Cremona

Relativamente al numero dei nuovi 'positivi' di oggi, si evidenzia che tra i 9 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa la terza parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i dati dellaaggiornati a oggi venerdì 7 agosto, comunicati dalla Regione. Nelle ultime 24 ore non c'è stato nessun decesso e si registrano 69 nuovi positivi, di cui 5 'debolmente positivi' e 1 riscontrato a seguito di test sierologico. Calano i malati in terapia intensiva che sono ora 9 (2 in meno) mentre aumentano di 2 unità i ricoverati in altri reparti.I guariti e dimessi sono 152 in più. Poco più di 8mila i tamponi effettuati (8.128). «», fa sapere la Regione Lombardia.Per quanto riguarda le singole province, solo due (Milano e Brescia) registrano un incremento di casi in doppia cifra: 14 nuovi positivi a Milano (di cui 10 in città) e 11 a Brescia. 9 nuovi casi a Bergamo e Mantova (anche se come detto alcuni sono riferibili al focolaio del 4 agosto), 7 a Monza e Brianza, 5 a Como, 4 a Pavia, 3 a Varese, 2 a Lecco, Sondrio e Lodi. Nessun nuovo caso a Cremomna.