Coronavirus, in Lombardia nuovo record di contagi: 2.419 nelle ultime 24 ore con sette decessi

Coronavirus, boom di nuovi contagi in Lombardia: sono 2419 nelle ultime 24 ore, a fronte di 30.587 tamponi (1920 meno di ieri). Un nuovo record giornaliero di nuovi casi (di cui ben 1319 tra Milano e provincia), mentre sono sette i nuovi decessi giornalieri.

In Lombardia la percentuale positivi/tamponi dal 6.3% di ieri sale così al 7,9%. Più della metà dei nuovi casi sono a Milano, dove ci sono 1.319 nuovi contagi, di cui 604 a Milano città, mentre ieri erano 1.053. I nuovi decessi sono 7 per un totale complessivo di 17.044 morti in regione dall'inizio della pandemia. Sono in calo i posti occupati in terapia in terapia intensiva (-1, 71), mentre crescono i posti letto occupati negli altri reparti (+108, 834).

Secondo i dati di Regione Lombardia, i nuovi positivi a Bergamo sono 38, a Brescia 105, a Como 190, a Cremona 32, a Lecco 64, a Lodi 55, a Mantova 31, a Monza e Brianza 183, a Pavia 120, a Sondrio 16 e a Varese 158.

Ultimo aggiornamento: 18:48

