Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi lunedì 28 dicembre 2020: 573 nuovi casi, in aumento i ricoveri

Coronavirus, in Lombardia: il bollettino di lunedì 28 dicembre 2020. Sono 573 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, di cui 31 debolmente positivi, a fronte di 5.486 tamponi, di cui è risultato positivo il 10,4 per cento. Salgono quindi rispetto a ieri sia il numero di nuovi casi (ieri erano 466) che il tasso di tamponi positivi (ieri era al 9,5 per cento). I decessi sono oggi 42 (ieri 49), per un totale i 24.909 morti da inizio pandemia. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, dove ci sono 512 pazienti, quattro più di ieri. In calo, invece, i ricoveri nei reparti ordinari, dove ci sono 3.791 persone, dieci meno di ieri. I guariti/dimessi, invece, sono oggi 5.093. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

Ultimo aggiornamento: 18:31

