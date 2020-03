Coronavirus Lombardia, a Brescia «file di ore davanti agli ospedali». Apre ospedale da campo a Bergamo

Resta critica la situazione Coronavirus in Lombardia, dove si cerca di rendere operativo il prima possibile il nuovo ospedale in Fiera Milano. Oggi sarà attivato a Bergamo un ospedale da campo degli Alpini; un altro sarà allestito a Cremona da una delegazione di Cina e Usa. Da Brescia arriva l'allarme dei volontari: «Davanti agli ospedali si fanno file di ore». I casi positivi in Lombardia sono 16.220, il numero degli ospedalizzati 6953 (+782), i pazienti in terapia intensiva 879, (+56), i decessi 1640, (+220). Il numero delle terapie intensive destinate al Covid è di 1038.

Emergenza a Brescia. «La situazione da noi, periferia di Brescia, è drammatica, non sappiamo dove portare i pazienti, gli ospedali stanno facendo di tutto, ma oltre un certo numero non possono assistere. Ci sono file di ore davanti agli ospedali», è la denuncia che arriva da Luca Cavallera, responsabile sanitario Gruppo volontari del Garda, ospite di Radio24. «Lasciamo la gente a casa, la portiamo in ospedale solo se in situazione disperata. Non possiamo portare tutti in ospedale. Brescia è a limite e le cosa stanno peggiorando, non migliorando», prosegue. «La gente va ancora in giro, c'è chi scambia questo tempo libero per andare in giro - sottolinea - è preoccupante».



«Avevamo avanzato questa proposta due settimane fa e è stata accolta. Credo che questo intervento porterà sollievo a tutta la filiera dell'emergenza»: il sindaco Giorgio Gori lo ha spiegato parlando dell'ospedale da campo degli Alpini in allestimento alla Fiera di Bergamo. «Se in contemporanea partirà anche il progetto per i posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano - ha aggiunto -, di sicuro Bergamo avrà un beneficio complessivo. Con questo ospedale degli alpini diamo fondo a tutte le nostre risorse, comprese quelle più legate alla nostra realtà territoriale come gli alpini».

