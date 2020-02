Coronavirus, rinviati i pellegrinaggi a Lourdes: stop ai treni bianchi degli ammalati

Il coronavirus sta creando disagi ai malati dell'Unitalsi che speravano di poter partire in pellegrinaggio per Lourdes al più presto ma la direzione dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali ha deciso di rinviare le partenze di tutti i pellegrinaggi dell'associazione al 20 maggio 2020.



I primi “treni bianchi” che aprono la stagione dei pellegrinaggi a Lourdes sono quelli della Sezione Triveneta, partenza prevista il 15 aprile da Verona, e della Sezione Romana Laziale, partenza prevista da Roma il 17 aprile. Oltre a questi due tutti i pellegrinaggi che erano in calendario prima del 19 maggio verranno riprogrammati in modo da rimodulare la stagione dei pellegrinaggi partendo proprio dalla nuova data del 20 maggio.



Le ferrovie francesi in concerto con quelle italiane sono al lavoro per la riprogrammazione delle partenze dei treni e al momento si sono dimostrate collaborative, anche se negli anni passati non erano mancate incomprensioni per i ritardi che accumulavano i treni in stazioni secondarie.



Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA