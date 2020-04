Covid-19, mappa contagi regione per regione: Veneto frena, in Lombardia ancora 249 morti

Coronavirus, la mappa del contagio regione per regione di oggi domenica 5 aprile 2020 . L'aspetto positivo oggi è quello dei morti cresciuti oggi di "sole" 525 unità rispetto a ieri. Quasi la metà di questi in Lombardia con +249 rispetto a 24 ore prima. L'epidemia sembra rallentare in maniera consistente nelle 4 regioni più colpite, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e soprattutto il Veneto. Sono 21.815 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 819 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.238.

Ecco il dettaglio regione per regione fornito dalla Protezione Civile deii casi attualmente positivi: sono 28.124 in Lombardia, 12.837 in Emilia-Romagna, 10.177 in Piemonte, 9.409 in Veneto, 5.185 in Toscana, 3.578 nelle Marche, 3.186 nel Lazio, 3.093 in Liguria, 2.621 in Campania, 2.022 in Puglia, 1.774 in Sicilia, 1.795 nella Provincia autonoma di Trento, 1.363 in Friuli Venezia Giulia, 1.420 in Abruzzo, 1.226 nella Provincia autonoma di Bolzano, 898 in Umbria, 815 in Sardegna, 706 in Calabria, 576 in Valle d'Aosta, 254 in Basilicata e 187 in Molise.

Covid-19, calano i ricoverati con sintomi

Calano per la prima volta i ricoverati con sintomi per coronavirus negli ospedali: sono 61 persone in meno rispetto a ieri. Continua a scendere anche il dato delle terapie intensive con 17 pazienti in meno. È il secondo giorno consecutivo che questo numero scende dall'inizio dell'emergenza. È quanto emerge dai dati resi noti dalla Protezione Civile.

Iss vede luce in fondo al tunnel. «La curva ha iniziato la discesa e comincia a scendere anche il numero dei morti. Dovremo cominciare a pensare alla fase 2 se questi dati si confermano». Lo ha detto in conferenza stampa il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro.

I dati del Veneto. In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti oggi in totale a 11407, 181 in più rispetto alle 8 di stamane; i casi attualmente positivi sono 9790; i pazienti ricoverati in ospedale sono saliti a 1585, 22 in più rispetto a questa mattina; mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 327, 2 in meno rispetto al report della mattina; i deceduti in totale dal 21 febbraio ad oggi sono stati 654, 599 negli ospedali, 15 in più nel corso della giornata; i dimessi sono saliti a 1186, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 19987.

