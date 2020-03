Coronavirus, mappa contagio: 805 vittime (su 969) in sole quattro regioni in 24 ore

Coronavirus, la mappa del contagio oggi 27 marzo 2020 . Continua a crescere il contagio in Italia nonostante le regole severe a cui è sottoposto il Paese da molti giorni. I casi complessivi di coronavirus salgono a 86.498, con i morti che superano le novemila unità a 9.134. Come al solito è la Lombardia a registrare il maggior numero di casi positivi, 37.298 davanti a Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. In queste quattro regioni si registra il 70% dei contagi totali in Italia. Il Molise è la regione con meno contagiati, a quota 109. La Protezione civile ha registrato 805 delle 969 vittime nazionali (l'83%) in sole quattro regioni nell'arco di un giorno: 541 in Lombardia, 120 in Piemonte, 93 in Emilia Romagna e 51 in Liguria.

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 23.895 i malati in(1.706 più di ieri), 9.361 in(+511), 6.648 in(+508), 6.347 in(+397), 2.850 nelle(+55), 3.170 in(+197), 2.060 in(+33), 2.013 nel(+178), 1.292 in(+123), 1.027 in(+73), 1.164 in(+70), 833 in provincia di(+42), 1.236 in(+141), 1.158 in(+63), 925 in(+65), 824 in(+54), 413 in(+35), 496 in(+34), 469 in(+97), 86 in(+5), 147 in(+14). Quanto alle vittime, se ne registrano 5.402 in Lombardia (+541), 1.267 in Emilia-Romagna (+93), 313 in Veneto (+26), 569 in Piemonte (+120), 336 nelle Marche (+26), 177 in Toscana (+19), 331 in Liguria (+51), 98 in Campania (+15), 118 nel Lazio (+12), 76 in Friuli Venezia Giulia (+4), 69 in Puglia (+4), 60 in provincia di Bolzano (+12), 39 in Sicilia (+6), 68 in Abruzzo (+5), 21 in Umbria (+1), 37 in Valle d'Aosta (+9), 102 in Trentino (+16), 18 in Calabria (+4), 21 in Sardegna (+2), 9 in Molise (+1), 3 in Basilicata (+2). I tamponi complessivi sono 394.079, dei quali quasi 227mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

