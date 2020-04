Covid-19, mappa regione per regione: al Nord tornano a crescere i contagi, boom in Piemonte

Coronavirus, la mappa dei contagi regione per regione di oggi, giovedì 16 aprile 2020. I morti complessivi oggi sono 525 più di ieri, in calo rispetto ai 5878 di 24 ore prima. Ma a preoccupare sono i nuovi contagi nelle quattro regioni più colpite. In particolare è il piemonte a far registrare un numero record di positivi oggi (879, rispetto ai 539 di ieri). Lombardia sempre in testa a questa triste classifica con 941 contagi (ieri 827), mentre il Veneto ne registra 366 (ieri 192) e l'Emilia Romagna 457 (ieri 277). Situazione agli antipodi in Umbria, Sardegnma e Molise con quest'ultima regione che fa registrare contagio zero.

Coronavirus, a Roma 65 nuovi casi, nessun morto: ma è allarme case di riposo. Lazio, oggi 147 positivi e 5 decessi

Il dettaglio regione per regione. Dai dati della Protezione civile emerge che sono 33.090 i malati in Lombardia (169 in più rispetto a ieri), 13.663 in Emilia-Romagna (+86), 13.783 in Piemonte (+588), 10.800 in Veneto (+11), 6.613 in Toscana (+196), 3.437 in Liguria (-27), 3.124 nelle Marche (+27), 4.144 nel Lazio (+97), 3.118 in Campania (+31), 2.087 a Trento (-17), 2.625 in Puglia (+52), 1.330 in Friuli Venezia Giulia (-64), 2.108 in Sicilia (+27), 1.850 in Abruzzo (+40), 1.593 nella provincia di Bolzano (+17), 536 in Umbria (-46), 865 in Sardegna (-5), 847 in Calabria (+28), 518 in Valle d'Aosta (-30), 273 in Basilicata (+12), 203 in Molise (-3). Quanto alle vittime, se ne registrano 11.608 in Lombardia (+231), 2.843 in Emilia-Romagna (+55), 2.094 in Piemonte (+79), 981 in Veneto (+41), 585 in Toscana (+29), 828 in Liguria (+21), 764 nelle Marche (+18), 316 nel Lazio (+5), 286 in Campania (+8), 322 nella provincia di Trento (+4), 299 in Puglia (+11), 217 in Friuli Venezia Giulia (+5), 187 in Sicilia (+6), 243 in Abruzzo (+3), 225 nella provincia di Bolzano (+2), 55 in Umbria (+1), 85 in Sardegna (+2), 72 in Calabria (+1), 122 in Valle d'Aosta (+1), 22 in Basilicata (+1), 16 in Molise (+1).

Coronavirus Italia, 168.941 contagi e 22.170 morti, +525 in 24 ore: vittime in calo rispetto a ieri

